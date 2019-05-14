技職教育夯 南市技職博覽會先體驗16職群

2019-05-14 16:32

［記者劉婉君／台南報導］近年來技職教育夯，台南市6月中將成立第3間國民中學職業試探與體驗示範中心，5月23日至25日，並與中華醫事科技大學合作，舉辦技職博覽會，將有95個學校及產業的攤位，帶國中學生認識16職群。

台南市繼後甲國中與六甲國中之後，將在安順國中成立第3間職業試探與體驗示範中心，結合在地農業發展及寵物照護，以及在學校本位特色加上在地戲劇與音樂團隊開設藝術職群，協助國中小學生發掘自己的技藝性向。

醫護職群從今年起加入國中技藝教育課程，目前已有3所大專院校及20所國中報名，而為了幫助學生們認識各個職群，適性揚才，台南市教育局也和中華醫事科大合辦技職博覽會，23日至25日在中華醫事科大，內容有技職達人講座，以及台南、高雄技職校院和產業的攤位，藉由表演與闖關等活潑皂方式，帶學生了解從高中、大學到就業的技職介紹。

台南市長黃偉哲今天下午與各校一同宣布活動內容，也與參展學校的學生們一起互動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/