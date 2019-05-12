為什麼大家不愛唸照服科？專家這麼說...

2019-05-12 07:21

〔記者林曉雲／台北報導〕長照政策要有效推動，長照基礎人力培育是關鍵，教育部雖配合政策一年核定20校開班，但招生狀況卻不佳。全國教育產業總工會理事長黃耀南分析表示，高中職照顧服務科屬於新設科，加上長照服務在台灣就一般民眾認知，似非屬專業人員之工作，還有可能歸類於勞力工作，工時長，所得也不一定較高，家長也多半不想讓子女從事此項工作，目前設科的學校又多是私立高中職，吸引力不足，綜整各種負面因素，使得照顧服務科的招生狀況不佳。

全國教師工會總聯合會法務執行長林金財也表示，高中職試辦照顧服務科，涉及整體課程規劃之不明確，目前並無明確歸類歸群、學生升學或就業、社會認知對照服員生涯規劃等的疑慮，造成照服科招生的困境，甚至新課綱也並未對照顧服務科的類群或課程內容有所規劃或發展相關課程，迄今仍是妾身未明的態樣，加上照服員工作辛苦、薪水未必好、社會地位不高，都阻卻學生和家長去選讀，據悉招收外籍生和僑生的建教合作長照班，招生情況也不好。

全國家長教育志工團體聯盟理事長吳福濱表示，因應台灣高齡化社會而推出長照政策，在高中職設置照顧服務科確有其必要，但台灣同時面臨少子化的衝擊，學校招生不足本是正常現象，政府要解決照服科招生不佳的問題，必須先從就業市場的問題著手，且改善長照護理市場的環境，他認為應修訂長照醫療機構設置標準，提高法定護理人力的配置，減輕工作負荷；並提升長照護理人員薪資、福利、升遷制度。

黃耀南也認為，政府在長照政策上須投入更多的資源，才有可能解決招生狀況問題，目前長照人員幾乎都需透過長照機構轉介才能至個案處服務，且不能跨區，因此有大半的經費落入長照機構，這些長照就業環境的負面因素也會阻卻家長和學生步入長照產業的學習。

至於試辦電競科部分，林金財表示，外界和學生對於電競科的想像，聚焦於電競比賽的印象，事實上，課程的規劃與學生升學及就業是朝向整個電競產業，包括設施、賽事、直播主、軟體研發等，教育部宜加強宣導以導正社會印象。吳福濱則認為，電競科是目前熱門的科系，主要是因為就業容易，如果未來升學還可和相關大學科系緊密合作，更提升學生素養，因電競產業是一個很大的市場，行行出狀元，電競科勢必會更熱。

黃耀南表示，台灣電競產業屬新創產業，產業動向未明，加上一般民眾對於電競產業不清楚，甚至還停留在玩電動玩具的認知，因此不會鼓勵子女就讀，目前設科的學校多是私立高中職，吸引力亦不足，他質疑，甚至連十二年國教課綱，照顧服務科和電競科似乎連課綱都沒有，如何讓家長及學生安心就讀？

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