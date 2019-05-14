台灣國際創新發明暨設計競賽 發明類青少年組百隊免費參賽

2019-05-14 12:48

〔記者萬于甄／台南報導〕第7屆台灣國際創新發明暨設計競賽與崑山科技大學合作，8月13日將在崑山科大體育館進行決賽，今年提供發明類青少組100隊免費參賽並進行亮燈儀式，希望讓創新創意能從小培養，崑山科大今也展出許多2018年得獎者的作品，相當精彩。

崑山科大表示，由台灣知識創新學會主辦的台灣國際創新發明暨設計競賽主要為協助產業技術精進、提昇產學合作與創新研究風氣，首度與崑山科大合作，也希望藉此宣揚台灣發明的智慧專利創作，提高產品的行銷及市場價值，進而促成產學研進一步的交流，同時朝國際化邁進。

台灣國際創新發明暨設計競賽分為發明類社會組、發明類青少組及設計類組，每年都吸引上百組隊伍參賽，為鼓勵高中職、國中小學生思考與創造力，今年也提供發明類青少組100隊免費參賽，希望藉由青少年參賽選手與校際間的互相觀摩，培養提升創新思考力及專利發明力。

台灣知識創新學會表示，競賽報名日期自即日起到7月15日，競賽時間從8月13日至15日，報名費每組5000元，歡迎有興趣的民眾踴躍報名，互相觀摩及交流，讓台灣更多的創新與創意能被全世界看見。

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