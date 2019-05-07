看到題目超光榮！暨大附中學生發明展作品 獲大考入題

2019-05-07 08:40

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國立暨大附中重視同學創新研發領域，近幾年來師生參加國際發明展都有不錯的成績，去年參加德國紐倫堡國際發明展的時事，也成為今年四技二專統測商管群專業科目（一）專利與著作權考題，同學看到題目備感光榮，考試壓力與疲憊也頓時減輕不少。

暨大附中校長張正彥表示，今年四技二專統測商管群專業科目（一）的第17題，題目所敘述的是簡同學在體育課後，衣服髒兮兮，造成許多困擾，在老師指導下發想邊騎車邊洗衣的概念，而發明「自行車洗衣裝置」，此創意獲得2018德國紐倫堡國際發明展銀牌，申請專利獲准，對於專利的敘述何者正確？此題屬於「商業概論」第9章商業法律中的專利權部分，主要是測驗同學對發明專利的種類及保護期限是否熟悉。

考題中所述的發明，即是暨大附中同學簡詩婷的創意，並獲德國紐倫堡國際發明展肯定，題目雖未指出校名，但同學心中不禁大喊「這是我的學校耶！」考完試後大家相互討論，同學們表示，老師上課常舉本校同學參加國際發明展的優異成績，與時事結合導入專利與著作權相關議題，加深同學印象。

發明「自行車洗衣裝置」的高中部高三同學簡詩婷表示，沒有參加統測考試，但接到許多高職部同學以傳簡訊、打電話等方式告訴她這項消息，由於學校常在國際發明展獲獎，專利與著作權的問題也常被討論，同學應該都能答對。

張正彥指出，學生的發明作品入大考試題，感謝大學技專校院入學測驗中心的肯定，也鼓勵學生勇敢追夢，青春不留白。

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