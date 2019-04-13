城市科大揚威日內瓦發明展 「聲控蓮蓬頭」用說的就能調控

2019-04-13 12:33

〔記者林曉雲／台北報導〕「2019年瑞士日內瓦國際發明展」於4月13日清晨揭曉，台北城市科技大學今天發布喜訊，勇奪3特別奬、4金、3銀與5銅好成績，創下全國金牌數及總獎牌數第一。其中，幫助弱勢的「盲人專用智能飲水機」與讓生活更有智慧的「聲控蓮蓬頭」、「可自動追蹤後方安全視角之機車後視鏡」3件作品榮獲金牌與特別獎肯定。

城市科大機械系車輛組教授黃俊賢，指導學生盧秉桐、王佑琳、楊家維等人完成「聲控蓮蓬頭」，創作概念來自日常淋浴設備的節能需求，以及車輛引擎的噴油控制技術的發展現況，進行「聲控蓮蓬頭」之設計與測試。

黃俊賢說明，該發明可透過聲控產生不同電子信號，改變蓮蓬頭之噴水孔，而產生三種不同的水型態，有利於身障者自行淋浴，有利於父母更易完成幼兒沐浴。另他們將更進一步研發適合應用於車輛引擎之「具不同噴油孔之噴油嘴」先期評估，有助於針對現行車輛引擎之噴油控制進行設計改良，進而對引擎性能之提升具有重大助益。

電通系教授蔡耀斌指導學生許浩偉、洪愷澤發明「盲人專用智能飲水機」，可幫助視障者使用杯子裝水時，由盲人專用智能飲水機引導視障者，將杯子放到供水平台上，再由視障者以語音下令是要熱水或溫水的需求，飲水機利用語音辨識，自動判別視障者需求後，進而將杯子自動移到注水的位子自動將水注入杯子裡，當水裝好時，會告知使用者水已經裝好，讓視障者方便取水。當水箱沒水時，盲人專用智能飲水機會自動加水，讓視障者不必很困難的再自行加水。

電機系教授楊文治指導學生林鴻昇等學生發明作品「可自動追蹤後方安全視角之機車後視鏡」得到金牌與特別獎肯定，楊文治表示，作品具有陀螺儀感測、微控器控制與伺服馬達驅動技術，可使機車在轉彎期間根據其傾斜角度主動調整其後視鏡之反射角度，使機車駕駛人能夠隨時獲得後方完整交通資訊，以確保行車安全，減少事故發生機率。

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