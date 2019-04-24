師生發明「幼童用智慧型牙刷」 會播兒歌提示正確刷牙

2019-04-24 17:09

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜今天在新北市府表揚新北在11項國際發明展獲獎的184名得獎者，其中，亞東技術學院師生發明的「幼童用智慧型牙刷」，在牙刷內裝設晶片，並以兒歌提示幼童正確刷牙方式，讓家長監測幼童刷牙情形、降低幼童蛀牙，獲得2019泰國發明展銀牌肯定。

新北市政府經濟發展局表示，受表揚的發明人參與2018年馬來西亞ITEX、羅馬尼亞歐洲盃、中國上海、海峽兩岸職工創新成果展、德國紐倫堡、澳門、日本真夏、中國國際發明展、印尼IYIA、克羅埃西亞INOVA、高雄KIDE等11項國際發明展，共184人、獲69項大獎，共拿下43金17銀9銅。

亞東技術學院師生發明的「幼童用智慧型牙刷」，能記錄幼兒刷牙情形，也會播放兒歌提醒幼童正確刷牙方式，侯友宜也現場體驗，表示近年大量發明作品朝向高齡與幼兒的技術發展，非常符合新北市托育與托老政策，並期盼產、官、學、研繼續為下一代建設更完善環境。

侯友宜說，發明是改變的起源，更是經濟推動的基礎，並以擔任多年擔任刑警所穿防彈衣技術改良為例，分享發明創新的重要。

新北經發局表示，為鼓勵中小企業創新研發，透過新北創力坊，提供空間讓青年在草創時期能省下辦公空間費用，並開辦相關課程。市府每年也向中央爭取經費輔導，如補助廠商研發所需資金的「地方型SBIR畫」，今年度申請期限自5月1日到5月31日止，可洽29603456分機5463江先生。

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