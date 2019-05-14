今暖熱紫外線強 北部留意午後雷陣雨

2019-05-14 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕今（14）日各地大多仍以多雲到晴的天氣為主，不過由於有微弱鋒面掠過台灣北部海面，天氣變得稍微不穩定，因此午後雷雨的範圍會比昨天來得廣一些，除東半部地區及西半部山區外，大台北、基隆及桃園平地有機會出現局部的午後雷陣雨，東半部也可能出現不定時的零星降雨。

溫度方面，白天仍然暖熱，各地高溫普遍在30到33度，其中高雄近山區的平地有機會出現36度以上高溫，中午前後紫外線強，外出請注意防曬並多補充水分以避免中暑，至於清晨、夜晚各地低溫約23至25度，感受較為舒適

另外，金門、馬祖及台灣中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車請注意路況，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質部分，今日微弱鋒面掠過北部海面，但僅東半部地區及馬祖有短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴；環境風場轉為偏南風，清晨及夜間風速偏弱，仍易有污染累積，白天起污染情況將逐漸改善，但午後光化作用影響，臭氧濃度易上升；中南部地區、金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，清晨污染累積，中南部地區局部時段仍可能達橘色提醒等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週三至下週一（15日至20日）將吹起帶有夏天味道的潮濕西南風，清晨由於盛行風（西南風）與陸風輻合，中南部沿海會有零星短暫陣雨，其他地區上午雖然大致維持多雲到晴，不過由於水氣增多，環境趨於不穩定，午後雷雨範圍擴大，並且持續的時間也較長；週三、週四（16日）東半部地區及西半部山區午後降雨會更為全面、明顯，而週五（17日）至下週一各地山區及平地都有機會出現明顯、全面的午後雷陣雨，這段期間若有安排戶外活動請多留意。

溫度方面，本週白天都是屬於暖熱的天氣型態，各地高溫普遍在30到33度，其中又以盆地、高屏近山區平地及花東縱谷有機會再更高些，中午前後暖熱、紫外線強，請多補充水分及做好防曬措施。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 32 25 ~ 33 26 ~ 33 24 ~ 30

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