宜蘭負債還要做免費營養午餐 綠議員：不應再錦上添花

2019-05-13 20:02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙主打「營養午餐免費」，每年約需籌措2.4億元預算，宜蘭縣議會今進行單位質詢，民進黨縣議員陳俊宇等人批評營養午餐免費，將排擠其他重要預算，縣議員謝燦輝也認為，縣府負債高達250億，不應做錦上添花的事；對此，財稅局長盧天龍解釋，營養午餐是以縣府總財源當基礎，且是重大施政，會列為優先項目。

宜蘭縣公立國中、小學生約有3萬人，縣府估計要實施營養午餐免費，縣府每年需籌編2.4億元預算；為拚9月政策上路，這屆會期以中央的統籌分配稅款支應，先編列1億2000萬元追加預算。

不過，陳俊宇質疑，首階段免費營養午餐預算，財源是來自中央多給的2.2億元，且這筆財源還是來自於中央政府超徵的稅收，經費來源並不穩固，且排他性明顯，若硬要擠出錢，恐排擠其他重大工程預算。

據財稅局統計，宜蘭縣負債約250億元，與苗栗縣同屬債務超限的縣市，每年需編列4億元用於還債，預計2027年才能符合中央短債標準。

縣議員謝燦輝抨擊，縣府要搶前瞻計畫預算，必須要有配合款，但縣府卻拿去補助有社福團體、善心人士關照的營養午餐；宜蘭已負債250億，財務規劃不應是拼命開支票，身為財政單位應該勇於說「不」。

對此，盧天龍解釋，在資源有限的情況下，任何新增的施政項目都會有排他性，縣府會開源節流，讓排他性的影響降到最低。

盧天龍說，政府預算是採統收統支，不會用特定財源支出特定項目，因此午餐預算會以縣府總財源為主，不是僅來自統籌稅款；因午餐免費試縣府重大施政項目，預算籌編時會優先列入。

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