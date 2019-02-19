中小學生「吃飯免錢」今年恐跳票 林姿妙挨批沒誠信

2019-02-19 00:16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕營養午餐免費為宜蘭縣長林姿妙選前承諾，但縣府日前發出新聞稿，指免費午餐將編列在明年度預算，如同宣告首年任期政見「跳票」，宜蘭縣議會民進黨團今發聲明批評林姿妙沒誠信，讓孩子空歡喜一場，不過縣府回擊，指外界提及的跳票及打臉，都是刻意扭曲。

林姿妙日前出席校長會議時，認為今年度預算已在去年編列完成，縣府會在年底編列明年度預算，並將營養午餐免費的經費列入，不過此舉形同宣布任期首年政策「跳票」，引起民進黨團質疑。

民進黨團批評，營養午餐免費、免學雜費，是林姿妙競選時期的主要政見，必然是經過深思熟慮，且現在每場公開場合，林依然提到孩子教育學費免費及營養午餐勢在必行，如今上任不到2個月即宣布跳票，恐怕有欺騙選民，讓孩子空歡喜一場。

依照縣府估計，全縣3萬名國中小學生若實施營養午餐免費，一年約需2.66億元預算，若要趕在就任首年、108學年度上路，勢必要在今年5月編列追加預算。

民進黨團質疑，若林姿妙有心要推動政見落實，學童免費營養午餐、免學雜費的政策，在4、5月臨時會，追加減預算時就可進行編列，尋求議會支持，如果無心，採取拖延策略，當然今年無法實現！如此失去誠信，宜蘭縣民如何相信明年可能做到？

對此，縣府回應，指營養午餐免費政策明確，縣長上任後已多次召集相關單位開會討論，方案包括追加預算、明年編列預算等，日前縣長的發言是尊重程序、尊重體制的說法，外界提及的跳票及打臉，都是刻意扭曲。

縣府強調，無論是以追加預算或正式編列預算的方式推動，都懇請議員們支持，讓宜蘭孩子吃到免費、健康、使用在地農特產品的營養午餐，也能減輕家長們的負擔。

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