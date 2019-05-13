因口腔癌顏損10年 口友鄭惠民勇敢站出籲：臉部平權

2019-05-13 15:47

［記者王秀亭／台東報導］陽光基金會啟動「臉部平權環台推廣計畫」，今天到台東尋求台東縣政府的支持，縣長饒慶鈴立刻代表縣府簽署承諾書，陽光口友鄭惠民也分享顏面受損後的心路歷程，呼籲大眾不要從外表認識我，相信台東不只陽光大，人心更溫暖。

陽光基金會去年起啟動「臉部平權環台推廣計畫」，於全台推動縣市首長簽署支持，基金會執行長舒靜嫻表示，許多民眾對經歷燒傷顏損、口腔癌開刀者的外表，並非存在惡意，卻心存好奇或不知如何互動，無形間造成心理傷害，基金會進一步推動臉部平權，台東縣是國內第十五個簽署的縣市。

原本從事裝潢工作的56歲口腔癌病友鄭惠民說，10年前罹患第四期口腔癌，歷經多次開刀，臉部與以往大不相同，一開始不敢出門，當鼓起勇氣回到職場，卻遭老闆質疑「開刀成這樣，還能做這份工作嗎？」當時大受打擊卻不氣餒，跟著媽媽學種菜。

鄭惠民表示，種好的菜拿到菜市場賣又是一大考驗，脫下口罩推銷自家栽種的蔬果，同樣引來各種關心，時間一久，大家早已自然互動，自己也走出陰霾，甚至還能以自身經驗，鼓勵有相同經驗的口友走出家門、走進社區。

陽光基金會也在台東舉辦臉部平權運動徵件比賽，台東女中黃昱蓁「別讓外表框住了心，微笑是最大的能量」、台東大學陳虹秀「面似不同，心無差異！我們一起，攜手前進！」分別拿下高中職、大專組標語比賽第一名。

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