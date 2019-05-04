罹口腔癌走過生死關 他50歲重拾書本投身長照

2019-05-04 23:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕2年前罹患口腔癌的古鴻燮，治療又復發，兩顎切除臉頰變形，引來異樣眼光，一度讓他沮喪，語言、吞嚥功能受損，只能吃泥狀食物，但他在醫院期間看到許多長者孤單一人，已經50歲的他決心重返校園就讀二專長照科，立志投身長照領域，不只能照顧父母，也能照顧孤苦老人。

「為什麼會是我？」古鴻燮說，因為談生意接觸了檳榔，一嚼就是20多年，5年前戒掉後，卻還是被確診罹患口腔癌，他當下很難接受。但自己上有高堂下有妻小，「一家之主不能被打倒」，還是很快將心情收拾好，積極接受開刀、放療，不過去年口腔癌有復發狀況，他又進了醫院開刀，兩顎都被切除，只能吃流質食物，每次用餐都得把所有食物打成醬。

此外，講話能力受損更讓古鴻燮困擾，常常沒有人能聽懂他說的話，甚至引來歧視。古鴻燮回憶，兩邊臉頰都變形，他能感受到異樣眼光的存在，不管是自己同學，還是孩子的同學問「你爸爸怎麼變這樣？」都讓他不想再出門面對人群，這段往事讓他受訪時數度哽咽崩潰。

不過，古鴻燮把沮喪轉化為教育的力量，他會對孩子的同學說，「如果父母親有抽菸、吃檳榔的要趕快戒掉，不然會像我這樣」，也曾受邀到學校單位演講分享，希望以自己慘痛經驗為例，「救一個算一個」。另一方面，他也積極復健，努力再學習講話。

古鴻燮說，後來更在治療師鼓勵下，報名陽光基金會舉辦的「臉部平權馬拉松」，當時花了3個月的時間準備，每週都到陽光參加訓練，而完成10公里賽程的當下，他內心非常激動，覺得自己又完成了一個里程碑。

會想要投身長照，古鴻燮提到，是因為在這兩次進出醫院的過程中，看到許多長者孤單一人，外勞很多都語言不通，加上自己的父母也年邁，面臨長照問題，希望能藉此養家，同時幫助關懷孤苦長輩，讓他們也能多走出來。

而為了充實長照方面的專業知識，古鴻燮決心重拾書本，利用週休二日時間到龍潭新生醫專就讀長照科，他說，年過半百還要面對學業雖感到吃力，但不會因此澆熄熱情，所以書本裡總是寫了滿滿的筆記，他相信「勤能補拙」。

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