防治口腔癌 47公頃檳榔園轉型改種油茶樹

2019-03-01

〔記者楊綿傑／台北報導〕根據統計，台灣每三小時就有一個爸爸因口癌倒下，口腔癌已成台灣青壯年男性的頭號殺手。為從檳榔供應端防治，陽光基金會提倡「檳榔園廢園轉作油茶樹」計畫，透過與農委會相關單位合作，對農民輔導轉種，目前已有七縣市共四十七公頃檳榔園成功轉型。

陽光拍攝公益微電影《我的爸爸是超級英雄》，內容描述到處行俠仗義的爸爸，因吃檳榔罹患口癌病倒，但為了孩子決心戒檳榔，並將檳榔園廢園轉作油茶樹的故事，希望向大眾宣導檳榔危害，尋求改變契機。

陽光基金會經理陳淑蘭說，衛福部把檳榔列為一級致癌物，農委會卻把檳榔列為農作物，兩者其實矛盾。口腔癌患者多為卅至五十九歲勞動男性，大部分有嚼檳習慣，這些爸爸一旦倒下，不寬裕的家庭就會陷入困境，因此需從源頭開始防治檳榔可能危害。

陽光四年前開始到鄉下，挨家挨戶向檳榔園農家宣導改種油茶樹，進一步輔導農民做出高級苦茶油，有好的收益又能兼顧健康，就會成為誘因。

幾年下來，檳榔園廢園轉作油茶樹的成效已展現，目前分佈在全台七個縣市，包括新竹竹東、峨嵋，南投草屯、中寮、水里、鹿谷，台中和平，雲林古坑，嘉義竹崎，宜蘭南澳，花蓮光復等地，總面積逾四十七公頃。

不過陳淑蘭說，全台種植檳榔土地約近五萬公頃之多，可努力空間還很大，會再持續評估是否還有其他優質作物，讓農民選擇。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/