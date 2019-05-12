中國上海包機抵澎 機場護國神犬再度匿蹤

2019-05-12 12:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉上任前2度造訪中國，力促郵輪彎靠澎湖、中國包機直航，繼日前麗星郵輪旗下雙子星抵澎後，今日中國吉祥航空由上海台辦主任李文輝領軍首航澎湖，但「護國神犬」檢疫犬再度匿蹤，防疫把關令人擔憂。

今日中國吉祥航空由上海浦東出發，搭載150名旅客，以3天2夜澎進台出方式，直飛澎湖馬公機場，另由澎湖馬公機場搭載以台進澎出的150名旅客離澎，澎湖機場為歡迎中國上海吉祥航空首航澎湖，還出動消防車噴水禮迎賓，澎湖縣長賴峰偉、馬公市長葉竹林、無黨團結聯盟主席林炳坤、副議長陳雙全等人都到場迎接。

另外澎湖縣政府為歡迎首航旅客嘉賓，將於澎湖機場舉辦迎賓活動，並致贈每位旅客一份精美且具澎湖特色伴手禮，同時今日澎湖國際海上花火節配合母親節，加場演出2場無人機精彩表演。

但澎湖縣政府積極推動兩岸觀光交流，爭取多時的護國神犬依然未現身，還是令外界擔憂成為非洲豬瘟防疫漏洞。

日前麗星郵輪旗下雙子星號抵澎，載運1563名遊客，由中國廈門直航澎湖馬公港，因中國為非洲豬瘟疫區，但現場卻未見防疫犬執行任務，只有立牌告示，讓外界擔憂恐將成為防疫漏洞。當時動植物防檢局以天候狀況不佳為由，未派防疫犬進駐澎湖，且防疫犬吃緊也是原因之一，因此以行李X光機和人工加強檢驗。今天上海包機抵澎，仍未見防疫犬。

至於難得出現的無黨團結聯盟主委林炳坤，針對下屆立委是否復出參選，表示不會參加國民黨民調，因非國民黨員，將待國民黨澎湖縣黨部民調初選告一階段，人選出爐後，再以黨對黨方式進行協商共推人選，尚未決定是否參選下屆澎湖立委。

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