浴佛浴心！慶佛誕日送蔬食便當 戒殺生又養生健康

2019-05-11 23:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕觀音山中華大悲法藏佛教會與台中東區樂成宮合作，今天（11日）攜手舉辦佛陀聖誕日活動，在浴佛祈福等活動之外，更提倡蔬食一日、多多行善與閱讀好書，贈送上千盒蔬食便當與民眾結善緣，協會法師釋大昭說，蔬食具有多重意義，人文層面是戒殺生，又具健康養生，在宗教與環保層面，也具積功德與愛護地球等積極意義。

觀音山中華大悲法藏佛教會理事長龍德上師長期推動宗教教化人心，已連續8年於佛誕日（農曆4月8日）舉辦名為「浴佛感恩季」活動，今年是第二年與樂成宮合作，主題則是「浴佛、浴心，遇見幸福」感恩祈福會，由法師釋大昭帶領民眾恭誦讚偈，祝福國泰民安、風調雨順。民眾扶老攜幼浴佛祈福慧。

觀音山中華大悲法藏佛教會希望透過活動推廣善行教化，今年還從尼泊爾運來轉經輪，並提供《認識佛陀》、《智慧如海》、《好生之德》等勸人向善的書年籍，另有女學生的「苗族少女」民俗舞蹈。

活動另有一重要理念，就是推廣蔬食，並提供上千蔬食便當，給民眾體驗蔬食健康飲食文化，釋大昭說，蔬食可以實踐成為文化，蔬食極具意義，包括戒殺生、健康養生、環保，以及累積功德與福報，實踐佛陀與佛教的慈悲之心，希望民眾能體驗蔬食，進而響應蔬食。

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