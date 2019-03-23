宗教團體建請佛誕日訂為國定假日 徐國勇：我會考慮

2019-03-23 14:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕內政部長徐國勇今天（23日）出席台灣佛教總會、中華比丘尼協進會暨屏東縣佛教會在屏東縣潮州鎮妙光禪寺舉辦的浴佛消災祈福法會時，面對宗教團體建請將佛誕日訂為國定假日時，他表示，「我會考慮」。

慶祝釋迦牟尼佛2563年佛誕浴佛消災祈福法會、園遊會暨第四屆全國愛道盃書法比賽，今天（23日）在屏東縣潮州鎮妙光禪寺舉行，總統府祕書長陳菊、內政部長徐國勇、前立法院長王金平、屏東縣副縣長吳麗雪等人均出席。

會中，中國佛教會理事長淨耀法師致詞表示，希望政府與各界能對佛教智慧與慈悲的精神，給予肯定和支持，佛教徒共同心聲就是「能不能讓佛誕變成一個國定假日」；希望能從台灣出發將佛教推上國際，像香港、新加坡、馬來西亞都有佛誕日的公共假期，為什麼回教的國家都可以有佛誕日，而有超過800萬佛教徒的台灣不能有一個佛誕節？「這是我們最大的心願」。

內政部長徐國勇稍後則表示，他很喜歡參加法會，因為他家裡都是佛教徒，尤其他的親妹妹也是出家人，是比丘尼，所以每次參加佛教的法會，他心裡都充滿著快樂，佛陀誕生帶給社會重要安定力量，今天有兩個意義，祈福與消災，他特別代表行政院長蘇貞昌出席活動，向各界請安，祝福無災無難，平安幸福，受到佛祖的保佑；而剛剛淨耀法師所提到的他都有聽到，「我會考慮」。

徐國勇也強調，內政部計畫將宗教科升為宗教司，升為宗教司以後，相信各個宗教，一定能得到更多發展，社會就可以有更多平安與福報，將內政部民政司宗教科升格為內政部宗教司的法案，已經送到立法院了。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/