守護山城古道 苗栗社大志工隊「新生」動起來

2019-05-11 20:39

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣素有「山城」美譽，山岳與丘陵面積佔全縣8成以上，當中有許多先民開墾時留下的古道。苗栗縣社區大學為維護古道，組成「山城古道守護志工隊」，除了進行文史調查、自然觀察，今天也結合台灣千里步道協會維護清理紙湖古道。

苗栗縣社區大學組成「山城古道守護志工隊」，並培訓志工，目前已進入第三期，今天第三期25位「新生」到紙湖古道清理倒臥林木、清除雜草，在地社區也熱情參與，希望能維護深具歷史意義的步道。

苗栗縣社區大學主任戴文祥說，「山城古道守護志工隊」除了紙湖古道，也曾到鳴鳳山、仙山古道等，處理長滿青苔的石階，避免民眾滑倒，同時清理倒木、維護走踏古道的土階。

戴文祥說，苗栗縣內大小古道超過100條，苗栗社大希望藉由實地踏查、維護，並且紀錄植物生態，例如探索古道老樹歷史，觀察古道周邊植物四季開花狀況等，未來更計畫出版成書，讓古道歷史、生態與環保完整呈現。

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