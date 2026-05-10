中東戰火牽制美軍資源 《衛報》：川習會前夕對台軍售進度放緩

美國總統川普（右）預計5月14日至15日訪問北京，會晤中國國家主席習近平。（美聯社檔案照）

美國總統川普預計14日抵達北京，與中國國家主席習近平舉行為期兩天的峰會。英國《衛報》外交評論指出，受到中東戰火牽制，外界正觀察美方在台灣議題與貿易談判上的對台表述與接觸方式是否出現調整。

《衛報》資深評論員提斯多爾（Simon Tisdall）撰文分析，川普政府目前正深陷中東事務，導致美軍在印太地區的資源配置面臨挑戰。報導提到，目前美方在波斯灣部署了兩支航艦打擊群，此舉被認為分散了原本用於防衛台灣與區域盟友的軍事資源。

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分析指出，中東局勢讓川普急於尋求外交成果。提斯多爾認為，習近平在峰會中可能利用中國對伊朗的影響力，以及在稀土與能源供應鏈上的主導地位作為談判籌碼。相關評論提到，外界正觀察美方是否為了平息中東戰事，調整對台表述與接觸方式。

對台軍售傳卡關 美軍規劃人員示警

台灣議題被視為此行最敏感的節點。報導提到，一筆110億美元（約新台幣3445億元）的對台軍售案，傳出在峰會前夕進度放緩。五角大廈部分規劃人員認為，中國軍方最快可能在明年具備更完整的區域軍事投射能力。

提斯多爾指出，川普曾將台灣描述為經濟競爭對手，而非傳統盟友。這種不確定性，使日本、南韓與菲律賓等國正密切觀察川普是否會在非正式場合，承認中方對特定議題的主張。

除地緣政治外，雙方預計討論貿易協定與農產品採購。報導分析，這場峰會將在雙方高度互不信任的環境中進行。提斯多爾警告，若美方在缺乏長期戰略考量下做出讓步，可能影響數十年來維持太平洋和平的外交努力。

文章引述布魯金斯研究所專家、前中央情報局（CIA）官員席恩（Jonathan Czin）分析指出，若會談後北京方面表現得非常滿意，對於美國及其未來的立場而言，可能是一個值得憂慮的訊號。

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