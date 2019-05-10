嘉市戶政人臉辨識系統上線 冒辦身分證無所遁形

2019-05-10 12:27

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府為保障民眾戶籍資料安全，今天起在東、西區戶政事務所增設人臉辨識系統，透過電腦查證申請人身分，防偽技術全面E化，若有人假冒他人身分補辦身分證，將無所遁形，這也是繼台北市、高雄市、台中市之後，非六都第一個實施的縣市。

嘉義市長黃敏惠今天上午到東區戶政所測試該系統準確性，戶政系統內原建檔3張黃敏惠不同時期照片，人臉辨識系統核對黃的眼、眉、臉頰、鼻子和下巴，相似度超過9成，是提供戶政人員身分確認的最佳輔助利器。

嘉市府民政處戶政科長吳彩秀說，當戶政人員受理案件時，若發現申請人身分疑似不符，會在徵得民眾同意後，使用人像拍攝台拍攝民眾影像，再與戶役政資訊系統進行比對，進行身分辨識，辨識系統保存之個人影像，僅限於辦理戶政相關業務用，使用單位會依相關作業規定加強系統稽核作業，確保民眾個人資料安全。

近年來偽冒領身分證情事有升高趨勢，去年6月底，嘉市西區戶政所去年發生一位男子冒辦鄰居的身分證，在申請補發過程時，幸好戶政人員機警查證，防杜偽冒領，並移請警察機關偵辨。

吳彩秀說，嘉市戶政近年來打造戶政E化服務平台，如建置「線上申請戶籍文件作業系統」，提供線上申辦簡易戶籍文件、分年建置「戶籍檔案申請書影像數位化」、新增嘉市農會、移民署嘉市服務站為市府「戶您嘉方便－電子跨機關通報系統」受理通報機關，並配合內政部提供多項一站式服務，如民眾於戶政所完成出生或死亡登記，同時可申請勞保生育給付或國民年金保險死亡給付等。

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