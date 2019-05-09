梅雨到鬧血荒 台中血庫告急 AB型只剩3.5天

2019-05-09 18:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕雨下不停，更需要您的熱血！梅雨季節，連日降雨，也澆熄民眾捐熱血意願？台中血庫缺血最慘，急缺各種血型，庫存只剩4天，其中O型僅剩3.8天、A型剩3.6天，AB更是少得可憐，只剩3.5天（安全庫存需有7至10天），中彰投醫療用血供應亮紅燈。

台中捐血中心企劃科長吳孟達指出，近日天候不穩定，捐血人潮就愈來愈少，從月初就開始拉警報，血液庫存架上幾乎見底，志工舉起缺血牌呼籲踴越捐血，捐血車也到機關、學校和企業募血「雨下不停，更需要您的熱血！」母親節將至，與媽媽過節，也盼民眾撥空捐血，做愛心。

台中捐血中心平均每日需1500袋的各型血液供應台中、彰化、南投三縣市600多家醫療院所病患使用，請民眾踴躍至各定點捐血，幫助醫院裡需要輸血的病患。

吳孟達也說，台中捐血中心在母親節和週末假期，也安排大型捐血贈禮活動，包括5月10至12日有南投紫南宮捐血送豬來福錢母、5月11日后里獅子會在台中后里安宮廣場有2部捐血車、日侑晟旅行社在沙鹿家樂福2部捐血車；12日豐原捐血室有母親節捐血感恩活動。

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