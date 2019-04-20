獨臂勇士報恩 37年捐血1300次

2019-04-20

〔記者周湘芸／新北報導〕「別人的熱血讓我死裡逃生，我也要用熱血幫助他人延續生命！」五十四歲的獨臂捐血勇士何清泰說，十七歲那年歷經嚴重車禍，喪失了左手臂，醫護人員當時輸了一萬ＣＣ的血液才讓他重生，康復後更能體會傷患急需血液的救命之急，他從車禍後至今已捐血超過一千三百次，延續熱血救人的精神。

台北捐血中心昨舉辦一○七年度捐血績優表揚大會，全血捐血達一百次以上有二八一五人，分離術捐血小板一百次以上有二六○八人，家住基隆市的「獨臂捐血勇士」何清泰接受表揚並分享心路歷程。

何清泰表示，家中有七個小孩，他排行第六，食指浩繁而家境清苦，一九八二年就讀聖心中學時，為減輕家計負擔而幫忙打零工送貨，未料在工作途中遭卡車嚴重撞擊，因腦震盪昏迷十三天，醒來後痛失左手臂，得知醫護人員為他輸血一萬ＣＣ才得以活命，父母因此花了十萬元的買血費用，對家中是沉重負擔。

何清泰說，車禍大難不死，成了他人生的轉捩點，他更能感受傷患急需血液的救命之急，康復後積極投入捐血行列並鼓勵親友加入；他表示：「捐血是愛的付出，風雨無阻都要依約前往！」捐血不但可以延續他人生命，捐血者更需要保持健康的身體，快樂捐血人是最幸福的。

深知救命之急 當快樂捐血人

台北捐血中心表示，何清泰捐了十年的全血後，得知分離術捐血小板對於血癌、化療病患的幫助更大，捐血間隔也能縮短，從一九九四年起積極參與捐贈血小板，累積捐血次數已達一千三百多次。

捐血中心指出，分離術捐血小板需有較高標準的身體條件，一次分離術捐血小板兩小時，是以捐全血四次來計算，分離術捐血小板每次間隔規定為兩星期、全血是兩個月。

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