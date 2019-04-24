她與丈夫、小叔成一門捐血豪傑 背後故事有洋蔥…

2019-04-24 19:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南捐血中心今天（24日）表揚2018年度績優捐血人，其中，捐血分離術次數達1250次的曾英華與分離術次數950次的蘇雅美，兩人是叔嫂關係；蘇雅美的先生曾英傑（曾英華胞兄）也是定期捐血者，3人都是台南地區的捐血志工，也吸引親友加入捐血行列，堪稱一門捐血豪傑。

蘇雅美回憶童年1964年時她才10歲，母親生弟弟時難產血崩，當時捐血風氣尚未盛行，捐、供血機制尚未建立，在媽媽性命交關時刻，舅舅運用在媒體工作的人脈，找了一些人來捐血，才挽回母親生命。歷經至親需要用血及找血的困難，她深刻牢記，發願有朝一日要回饋做個捐血志工，1986年在台南捐出第1袋血，就這樣走上捐血不歸路，捐血成了生活中的習慣。

蘇雅美說，後來捐血者保護機制趨於完善，她無法再捐1年兩次的500CC全血，在護理師建議下，她嘗試改捐分離術血小板，因為她的血小板數量有30萬，是捐血小板的好條件，於是改捐分離術血小板，每兩週到捐血室報到1次。

蘇雅美的小叔曾英華於1976年退伍後，經歷一場大車禍大量輸血關卡，度過生死關頭；父母也因病輸用他人的血，感慨之餘，決定用捐血來走人生下半場，1983年首捐血後，此後捐血時間長達36年，分離術血小板多達1250次。從事保險業的曾英華外向、擅長交談，常以自身捐血經驗分享親友，親友也受他感召、參與捐血。

曾英華的哥哥曾英傑受到弟弟與妻子的正向影響，也加入捐血行列，與胞弟、妻子3人都加入捐血志工隊，3人對捐血的投入，也吸引蘇雅美的4妹蘇季珍、妹婿李振榮都成為捐血人，說是一門捐血豪傑，一點都不為過。

此外，退休10多年的前教官黃慧中，累計捐全血紀錄來到244次，是這次表揚雲嘉南績優捐血人的最高紀錄。台南捐血中心今天表揚雲嘉南績優學校26單位、捐血1千袋以上社團99單位、全血捐血百次以上有1681人、分離術捐血百次以上有1018人，感謝他們無怨無悔奉獻，讓雲嘉南地區的傷、病患用血不虞匱乏。

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