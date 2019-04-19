曾車禍急輸血1萬毫升 獨臂勇士捐血37年破1300次

2019-04-19 17:08

〔記者周湘芸／新北報導〕台北捐血中心今天舉辦107年度捐血績優表揚大會，其中，全血捐血達100次以上有2815人，分離術捐血100次以上則有2608人，會中更請到獨臂捐血勇士何清泰，他曾歷經嚴重車禍，急需用血，康復後自1982年至今已捐血超過1300次。

家住基隆的何清泰曾在報關行擔任外務員，過去熱愛田徑運動和手球，1982年剛滿17歲就讀聖心中學時，學校發布緊急缺血訊息，於是捐出人生第一袋血，沒想到同年11月他發生嚴重車禍，腦震盪昏迷13天，也失去了左手，整個救治過程更花費10萬元輸了1萬毫升的血。

何清泰說，自己曾是用血人，能夠感受到病人需要血液那份急切的心聲，甦醒後更積極投入捐血行列，也宣導身邊朋友一同加入。他說，捐血就是持續愛的付出，延續生命的象徵，且捐血需要保持健康身體，所以，「能捐血的人才是最幸福的」！

台北捐血中心指出，何清泰後期是以分離術捐血居多，因分離術捐血需有較高標準的身體條件，一次需花費的時間、獲取血小板的量也較多，因此，一次分離術捐血2小時會以捐血4次來計算。另外，分離術捐血每次間隔為2星期、全血則是2個月。

捐血績優表揚大會今天除了表揚多位「熱血」勇士，也向132個社團、企業、學校和機關，頒發獎章，感謝每位熱心奉獻的捐血人。

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