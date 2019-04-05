缺血警報擴大！除台北外 台中、新竹血庫存量也告急

2019-04-05 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣缺血警報擴大！血液基金會表示，截至今（5日）上午，除台北地區A、B、O型血液告急外，台中地區A、O型也不足4天，新竹、高雄也出現部分血型不足的危機。

據《中央社》報導，正常的血液庫存量安全值為7天，血液基金會專員杜文靖表示，從去年下半年開始血庫就持續偏低，一直拉不回來，加上連假前醫療院所會一次提領較多血液，造成部分區域出現缺血的狀況。

目前統計顯示，台北地區最為緊張，A、B、O型都剩不到4天庫存，亮起紅色警戒，AB型庫存量約4到7天，仍不足7天以上庫存量；台中地區的A、O型同樣不到4天庫存量，B、AB型庫存量也僅餘4至7天用量；新竹地區A、B、AB、O型庫存量均偏低，皆不到7天用量，高雄也出現B型血存量偏低的狀況。

杜文靖呼籲，清明連假台灣各地的捐血站正常開放，位於台北東區的SOGO百貨旁邊的「忠孝號」更延長時間到晚上8點，另外，新北市的「土城號」今明加開2天、三重捐血室今天起到週六都不公休，提醒民眾踴躍前往捐血。

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