捐血避開血光之災 中部最熱血老師捐血近1500次

2019-04-23 22:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕我要捐血到不能捐為止！沙鹿高工熱血老師王俊惠已經捐血44年，從19歲唸大一時開始捐血，至今捐血近1500次，今天接受表揚，他是中部捐血最多的老師，只曾因3次腎結石手術和做體檢時未能定期捐血，即使捐血車程超過2小時也不曾遲到，曾經車禍僅受擦傷，還笑說捐血讓他避開血光之災「車禍該流的血已經都捐出去了！」

63歲的國文老師王俊惠說，大一就讀高雄師院時受到學長號召加入捐血行列，從此樂此不疲，持續定期捐血，搬到台中東勢偏鄉在東華國中教課仍不辭辛苦，車程來回逾2小時仍不減捐熱血的熱情，1995年捐血滿20年累積104次接受表揚。

隔年他調到沙鹿高中補校，因為晚間上課，白天有時間，改捐分離術血小板，每2周就能捐血1次，迄今已捐血達1479次。

王俊惠說，捐血之路並非一路順利，仍堅持「只要能捐一定趕快捐！」因為捐血有4大好處「利人又利己」不但能救人還能促進新陳代謝，為了捐血要注意身體，不熬夜、注意飲食和運動，更健康，而且「捐血不花錢」還有捐血中心舉辦各種回饋活動，累積許多旅遊券，與親友同歡。

而且捐血能「避開血光之災」王俊惠說，曾經騎車發生車禍，差點撞上前車，意外只受小擦傷，在地上打個滾就坐起來，認為「車禍該流的血已經都捐出去了！」身為老師也感受到年輕人常因熬夜、怕痛、怕頭暈，不敢捐血，更是常常介紹自己是熱血老師，以自身經驗與學生分享，吸引不少學生也加入捐血行列。

台中捐血中表示，捐血人口因少子化及年輕人捐血意願降低，17到20歲的捐血人數10年來就少3萬1千多人，其中光是去年就比前一年少1700多人，除了積極到各級學校宣導和安排舉辦捐血活動，也希望年輕人能挽袖捐熱血。

台中捐血心表示，捐血可至70歲，65到70歲每次須由醫師評估才能捐血，目前因為上週下雨，血液庫存僅6天，亮黃燈，O型和AB型最缺血，呼籲民眾挽袖捐血。

台中捐血中心今天表揚績優捐血人，台中捐血中心去年捐血數達53萬6千多袋，供應中彰投醫院，捐血量是全國5個捐血中心第2名，僅次台北，表揚大會共表揚1199位捐分離術百次以上的捐血人、2364位捐全血百次以上的捐血人、104個捐1000袋以上的團體單位、18個學校單位、2個軍方單位及16個特殊貢獻單位受獎。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/