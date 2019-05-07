熱血！東馬副院長白明忠持續捐血40年 逾170次

2019-05-07 10:28

［記者王秀亭／台東報導］守護後山醫療近20年的台東馬偕醫院副院長白明忠，不僅是第二十六屆醫療奉獻獎得主，也是位資深捐血人，成為今年的績優捐血人，白明忠說，兒時曾因開刀用了別人的血，加上常遇病人大失血，深刻了解捐血的需要與必要。

高雄捐血中心今天在台東舉辦台東地區捐血績優表揚大會，表揚台東縣不動產開發同業公會、獅子會與扶輪社等，87個熱心推動捐血活動的捐血人及單位、60位百次以上分離術捐血人、67位百次以上全血捐血人。

東馬副院長白明忠因捐血超過170次，成為績優捐血人，白明忠說，第一次捐血是40年前，當年血牛賣血猖獗，便在醫學院擔任學校社團幹部時，發起捐血活動，這項習慣持續迄今。

白明忠表示，一來是兒時曾開到需要輸血，覺得用了別人的血，長大也應捐血助人，二來身為肝膽腸胃科醫師，時常遇到病人大失血，導致血壓急掉，早期曾為手術徹夜等待鮮血，因而持續捐血，只盼台東不缺血。

白明忠指出，台東各項醫療資源缺乏，當然也包括血液，近年雖然改善很多，仍比不上都會地區，需要更多新血加入且持續不間斷，讓台東的血液供應不要再那麼困難。

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