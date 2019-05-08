捐血締結良緣 夫妻攜手挽袖助人40年

2019-05-08 17:37

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕來自嘉義縣竹崎的鄉下小伙子陳傳旺，到台北工作認識在地女孩莊月琴後，跟著莊女踏上捐血之路，兩人就這樣攜手捐血40年，夫妻今天在嘉義縣創新學院接受表揚時，不忘呼籲大家踴躍捐出熱血，強調不僅可以救人一命，還可以促進身體健康。

陳傳旺指出，40多年前在台北工作時，每次經過台北新公園看到捐血車時都有捐血的念頭，但因為是「庄腳囝仔」個性內向，只是心動從未行動，直到認識莊月琴，莊女有次約會提到自己捐過血，陳傳旺不僅立即響應捐血，也認定有愛心的女孩就是他要的老婆。

莊月琴第一次捐血時間是1979年5月，陳傳旺受當時還是女友的妻子影響，隔年的5月也開始捐血，而且是接受血小板分離術，迄今為止，陳傳旺捐血小板分離術逾1100次，太太全血捐血也有112次，捐血已成為他們生活一部分。

1995年陳傳旺舉家搬回嘉義時，當時嘉義捐血站還沒有血小板分離術，陳傳旺還得從竹崎一早搭公車到嘉義火車站，轉搭火車至台南捐血中心，回到竹崎都已過中午了，雖舟車勞頓，依舊每兩個星期去捐一次。

原本年滿65歲就不能再捐血，後來順延5年，但有諸多限制，即使如此，已滿65歲的陳傳旺夫妻還是定期捐血，由於分別再過3年、4年就不得再捐血，因而陳傳旺在接受表揚前希望年輕人能夠接棒，大家一起支持捐血，讓愛心得以延續。

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