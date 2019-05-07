廢輪胎倉庫火警黑煙空污 台中市火速重罰500萬

2019-05-07 20:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市后里區泰安里一家廢棄輪胎倉庫今天下午發生火警，大量黑煙竄升天際，如黑色龍捲風，相當嚇人，大量廢棄輪胎燃燒導致空氣污染，陣陣臭氣連豐原、市區七期重劃區都聞得到，環保局也趕到現場空品偵測，重罰500萬元。

市府表示火警現場為2樓高的鐵皮結構建築物，內部存放廢棄輪胎，火警發生後，大量黑煙竄出，出動消防隊5個分隊10多輛消防車、數10名隊員滅火，在下午3點多控制火勢。但臭氣仍彌漫在台中市。

環保局表示，已同步至火警現場進行空氣品質偵測，廠區周邊已有明顯粒狀汙染物及異味散布，違反空污法規定，由於業者去年12月也曾傳出火警，環保局決定依空污法上限重罰500萬元，並持續監督業者善後。

環保局指出，發生火警地點為登嵙股份有限公司在后里區設立的廢輪胎堆置場，去年12月11日也曾傳出火警，今日下午再次發生火災，經查該場址雖非列管的毒化物運作場所，但為求謹慎，環保局人員現場使用五用氣體偵測器，初步未檢查到異常；另以鋼瓶進行空氣污染物採樣作業，並採取緊急應變，擴大監測範圍，加派空品監測車進行移動監測中。

環保局也依據該時段盛行風向，啟動跨局處橫向聯繫，分別通知民政局、衛生局、教育局通報所屬機關、鄰近學校、幼兒園、醫院等敏感族群，減少戶外活動或進行防護措施。

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