空氣髒透！ 中市要中央正視 網友酸：請海龍王當市長

2019-03-03 21:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市上午空汙嚴重，堪稱今年空氣最髒的一天。對此市府表示啟動預警一級防制措施應變，並強調「先公後私、先大後小」持續強化管制，要求中央正視。但網友不領情，抨擊「這年頭市長真好當，跳票的、做不到的都推給前朝和中央就沒事了」、「原來是要靠海龍王才能解決空汙阿！」

連假期間空氣品質惡化，市長盧秀燕臉書未發布預警提醒民眾，引來不少網友留言「協尋市長」。市府今日近午發布新聞說，空汙午過後降雨可望趨緩，但中火電廠降載量遠不及北部協和電廠，市府不會因此滿足，會更強力要求中央及台電正視能源政策。

網友卻絲毫不買帳，表示「這年頭市長真好當，跳票的、做不到的都推給前朝和中央就沒事了」，也直指即使1月份時中火曾停機5部，台中空氣品質仍然紫爆，意味著過去盧秀燕團隊頻頻針對的中火，根本並非空氣改善的單一或首要條件。環保局長吳志超則表示「空汙非一朝一夕就可扭轉」，也無疑打臉盧秀燕「市長換人，空氣換新」的口號。

市府回應被網友分享至PTT後引來鄉民熱議，留言酸說「原來是要靠海龍王才能解決空汙阿！」、「只說換新又沒說更乾淨還更髒」、「都處理得超爛還敢怪前朝」、「好爽哦 講幹話就能治空汙 下屆我也要選」。

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