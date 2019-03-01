台中人注意！擴散條件差 週六日空品不良

2019-03-01 21:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕依據環保署空氣品質資訊，台灣西半部週六、日（2、3日）擴散條件差，中部、雲嘉南空品均為「橘色提醒」等級，指標污染物以細懸浮微粒為主。台中市政府今天提醒市民留意防護措施，市府將持續監控空品狀況，採取必要的應變措施。

台中市環保局指出，中部地區上月27、28日大氣擴散條件差，空品不佳，市府已啟動預警二級應變，進行查核、通知營建工地洗掃街等因應措施，削減空氣污染物。這波空品不良會持續到3日下午，當天因東北季風增強，中部以北會有短暫雨，空品會有改善。

台中火力電廠也分別有4部及3部機組停機未發電，經統計，透過市府的應變措施，這兩天空氣污染物削減量為總懸浮微粒9.791公噸、懸浮微粒1.655公噸、細懸浮微粒0.706公噸、氮氧化物4.407公噸、硫氧化物1.807公噸、揮發性有機物1.006公噸。

環保局提醒，空品受氣象條件影響大，天氣系統變化快速，仍有較大不確定性。而清晨與夜間因輻射逆溫現象，溫度偏低，空品容易較差，民眾出外運動可參考空品狀況調整為室內運動；也提醒早晚出門記得添加衣物，避免著涼。

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