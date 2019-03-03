按耐業者 蔡英文：不強迫淘汰歐巴桑的機車

2019-03-03 19:34

〔記者郭安家／台北報導〕環保署汰換二行程機車政策惹機車相關業者不滿，台北市機車商業同業公會今晚辦餐會，總統蔡英文親自到場，致詞指防治空氣汙染很重要，但強調並未加嚴老舊機車排放標準，也沒有要限制燃油機車的新牌照，甚至外傳政府要消滅燃油車，這絕對是假消息；她強調，減少空污是大方向，會積極輔導、鼓勵車主淘汰高染二行車機車。

蔡英文表示，空氣污染防制法修正後，近日還有電動車的趨勢、新款車加裝ABS、CBS的問題，引起很多討論，讓機車業者心裡都有一些擔心，過程中或許有一些溝通上問題，但基本上政府是善意的，很多機車界面臨的問題，政府會一樣樣跟大家解決。她舉例如，前政府訂下全面加裝ABS、CBS政策，她跟行政院反映後，已經暫緩。

蔡英文指出，未來會針對里程短、在鄉下代步的二行車，很多歐吉桑、歐巴桑騎一下下下，政府未來會勸導輔導，不會強迫要求淘汰。

她表示，電動車確實是未來趨勢，知道大家很擔心，但政府輔導電動車同時，會協助很多車行同業轉型，安排相關技術輔導，跟車廠一起合作，目前國內車廠積極研究投入生產電動車，政府會努力協調車廠，在賣車、修理的業務上繼續合作。

機車商業同業公會今晚餐敘，也成為台北市立委候選人搶曝光大會，民進黨北投區立委吳思瑤最先到場，緊接有意參選北市區域立委的親民黨不分區立委陳怡潔也與父親議員陳政忠到場，而有意爭取大安區立委的民進黨前議員周柏雅、立委林奕華也到場，與機車業者博感情。

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