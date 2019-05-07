「非核家園」條文被廢 環團：安全問題非公投能決定

2019-05-07 12:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕今立院依據去年通過的「以核養綠」公投案，三讀廢除電業法中的「2025非核家園」期限條款，全國廢核行動平台認為，這只是取消核電退場期限，不代表政府有積極推動核電的義務，且對於老舊核電廠若要延役，平台也強調，需要進行專業審查，「安全非公投能決定」。

去年大選綁公投，公投第16案「以核養綠」過關，因此電業法第95條第2項的「2025非核家園」期限條款，依據公投法，已於去年12月2日失效，而今日立法院三讀通過正式刪除此項已經失效的條文。

全國廢核行動平台發出聲明強調，「2025非核家園」期限條款廢除，並不代表就必然讓核電重新回到能源選項，公投的法律效果與社會認知該被尊重，但事實上，這可能是一個最難以被執行的一個能源選項。

平台提到，「2025非核家園」表示的僅是核電廠到期關廠退役，核三廠的使用期限到期就是2025年，這並非提前關閉核電，僅是核電到期退場的正常期限，因此刪除電業法第95條第2項是取消核電退場期限，但並不代表政府有積極推動核電的義務。

平台更說，尤其針對老舊核電廠若要延長使用期限，另需要專業審查把關，包括核安技術、地質安全上都需要重新審查，意外頻傳的電廠是否還堪用或是地震是否影響安全，都不是公投可以決定的。

平台並點出，廢除該條文，並不直接影響到現在核電廠的除役，因為核電廠延役另有法規，核二、核三廠延役除了要考量是否符合法規要件外，還要考量會不會有安全問題，任何一台機器用了40年都會老舊，甚至已經超過核電廠原來設計上的期限，還要繼續運轉下去？

平台亦表示，恆春斷層甚至通過核三廠區下方，核三延役也還是要花高額經費提升耐震安全係數，安全不是公投可以決定的，政府應該要慎重考慮，也應以最高安全標準檢視，絕不能拿人民安全開玩笑。

至於核四續建的許可與否，平台認為跟此條文也無關，而是必須重新評估財務預算，核四因為工程弊端不斷，多年來屢次追加預算，如同無底錢坑，粗估還要花費600多億以上，以及6、7年以上時間，還不一定能夠完工且確保安全，更不可能是現在能源問題的解答。

平台呼籲，全球發電的趨勢是往再生能源前進，重回核能絕非正確的道路，且公投結果不是代表民眾對核電毫無疑慮，各界應以最高安全標準來審視核電的延役或重啟議題。

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