為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台中抽驗「古月粉」檢出蘇丹紅 桃市追查進口商製造廠僅剩樣品

台中市綠吔公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，檢出蘇丹紅色素4號。（圖由桃園市衛生局提供）

台中市綠吔公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，檢出蘇丹紅色素4號。（圖由桃園市衛生局提供）

2024/04/14 13:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台中市大肚區綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，檢出蘇丹紅色素4號，追查該批黑胡椒進口商製造廠位於桃園觀音，桃園市衛生局隨即會同食品藥物管理署前往稽查、抽驗，總計從越南及印尼進口共2萬6000公斤黑胡椒粒，但現場已無同批原料，僅剩樣品2件各50公克，由食藥署帶回檢驗。

桃園市衛生局表示，本月12日晚間接獲台北及新北市衛生局通知，有關台中市食品藥物安全處通報綠吔公司生產的「古月粉」（效期2026.10.05）檢出蘇丹色素4號，產品原料黑胡椒粒進口商分別為台北市天崧企業有限公司及新北市綠風實業有限公司，分別自越南進黑胡椒粒1萬6000公斤（效期2025.11.10）、自印尼進口1萬公斤（效期2026.06.15），2家公司為關係企業，進口後交由綠風公司觀音廠進行原料篩選及挑選雜質後裝袋、每袋25公斤，再交給天崧公司。

桃園市衛生局表示，13日會同食藥署前往綠風公司觀音廠稽查及抽驗，但現場已無同批原料，僅剩同批原料留樣品2件各50公克，由食藥署攜回檢驗。

桃園市衛生局會同食藥署前往該批黑胡椒進口商位於桃園市觀音區的製造廠，現場僅剩2包各50克樣品。（圖由桃園市衛生局提供）

桃園市衛生局會同食藥署前往該批黑胡椒進口商位於桃園市觀音區的製造廠，現場僅剩2包各50克樣品。（圖由桃園市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「古月粉」驗出蘇丹紅 5縣市25家業者下架回收
2024/04/13 14:32

「古月粉」驗出蘇丹紅 5縣市25家業者下架回收
台中「古月粉」驗出蘇丹紅 原料上游台北天崧企業暫停供貨
2024/04/13 16:22

台中「古月粉」驗出蘇丹紅 原料上游台北天崧企業暫停供貨

經典到手潮流不退 德國馬牌再掀流行
「古月粉」驗出蘇丹紅 新北1家業者也中標
2024/04/13 19:32

「古月粉」驗出蘇丹紅 新北1家業者也中標
黑胡椒驗出蘇丹紅 流向5縣市
2024/04/14 05:30

黑胡椒驗出蘇丹紅 流向5縣市
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播