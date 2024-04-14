台中抽驗「古月粉」檢出蘇丹紅 桃市追查進口商製造廠僅剩樣品

台中市綠吔公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，檢出蘇丹紅色素4號。（圖由桃園市衛生局提供）

2024/04/14 13:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台中市大肚區綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，檢出蘇丹紅色素4號，追查該批黑胡椒進口商製造廠位於桃園觀音，桃園市衛生局隨即會同食品藥物管理署前往稽查、抽驗，總計從越南及印尼進口共2萬6000公斤黑胡椒粒，但現場已無同批原料，僅剩樣品2件各50公克，由食藥署帶回檢驗。

桃園市衛生局表示，本月12日晚間接獲台北及新北市衛生局通知，有關台中市食品藥物安全處通報綠吔公司生產的「古月粉」（效期2026.10.05）檢出蘇丹色素4號，產品原料黑胡椒粒進口商分別為台北市天崧企業有限公司及新北市綠風實業有限公司，分別自越南進黑胡椒粒1萬6000公斤（效期2025.11.10）、自印尼進口1萬公斤（效期2026.06.15），2家公司為關係企業，進口後交由綠風公司觀音廠進行原料篩選及挑選雜質後裝袋、每袋25公斤，再交給天崧公司。

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桃園市衛生局表示，13日會同食藥署前往綠風公司觀音廠稽查及抽驗，但現場已無同批原料，僅剩同批原料留樣品2件各50公克，由食藥署攜回檢驗。

桃園市衛生局會同食藥署前往該批黑胡椒進口商位於桃園市觀音區的製造廠，現場僅剩2包各50克樣品。（圖由桃園市衛生局提供）

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