黑胡椒驗出蘇丹紅 流向5縣市

綠吔實業生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，檢出蘇丹四號。（台中食安處提供）

2024/04/14 05:30

研磨生產 「古月粉」 抽檢與複驗均檢出 下架回收並溯源

〔記者蔡淑媛、邱芷柔、甘孟霖／綜合報導〕蘇丹紅風暴延燒，台中市食品藥物安全處昨公佈，綠吔實業公司用原粒黑胡椒生產的「古月粉」，經下游廠商業者自主送驗，檢出蘇丹四號，經抽驗及複驗確認後，已要求全數停用下架，該批六三○公斤售往五縣市廿五家業者，目前回收約十二公斤。衛福部食藥署稱，這是首度驗出蘇丹四號，正在溯源，後續也將列管黑胡椒。

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食藥署︰首度驗出蘇丹4號 將逐批查驗

中市食安處指出，古月粉經業者送驗檢出蘇丹四號，獲報後再次抽驗，並送至食藥署檢測，十二日確定複驗仍檢出，立即至綠吔實業稽查，要求售往台中市及彰化縣、苗栗縣、南投縣、新北市等五縣市共廿五家下游業者的產品，全數停用並下架回收。

問題古月粉逾6百公斤 目前僅回收12公斤

經查，綠吔實業製造的「古月粉」原料為黑胡椒粒，分別由台北市天崧企業公司及新北市綠風實業公司報關進口，已通報各地衛生局釐清原料安全性，如天崧已暫停供貨，自主送驗。該批出問題的古月粉共製造六三○公斤，目前僅回收十二公斤。

針對蘇丹紅事件，過去驗出為蘇丹色素三號，食藥署日前公布，不合格產品溯源為廿四批原料違規，中央稽查專案已告一段落，但昨又傳胡椒粉中驗出蘇丹紅，食藥署副署長林金富證實，這是自二○二一年邊境及市面上檢驗辣椒粉以來，首度檢出蘇丹色素四號。目前正在溯源，追蹤該業者使用的辣椒粉是否來自上述廿四批原料之一。

不排除業者在製作過程 添加辣椒粉原料

至於為何黑胡椒粒製成的黑胡椒粉會驗出蘇丹色素？林金富說，不排除業者在製作胡椒粉的過程中有添加辣椒粉原料，業者可能不要它的「紅」而是要它的「辣」，目前正在深入追查；除辣椒粉自今年三月六日起所有國家採逐批查驗蘇丹色素外，食藥署也將針對黑胡椒逐批查驗。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌也表示，蘇丹色素為第三級致癌物，即為「可能的動物致癌物」，但無法被歸類為人類致癌因子，目前其對人體健康危害的相關醫學研究資料尚不完整，但既然有健康疑慮，且不是合格的添加物，就不應出現在食品中。

台中食安處稽查綠吔實業生產製作場所。 （台中食安處提供）

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