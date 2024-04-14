花蓮強震傷觀光 業者盼減稅、補助及開放中客

國民黨立院黨團今到花蓮參與「花蓮縣觀光產業災後紓困振興座談會」，聽取觀光業者對於災後振興花蓮觀光的意見。（記者王錦義攝）

2024/04/14 14:05

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨立院黨團今到花蓮參與「花蓮縣觀光產業災後紓困振興座談會」，並以黨團的名義捐出100萬元，聽取業者振興花蓮觀光意見，花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，希望政府比照上次0206地震及疫情期間的振興觀光相關補助措施，並針對地價稅、房屋稅及營業稅等能夠減免；另有民宿業者則希望趕快開放中客來台觀光。

陳義豐說，綜合花蓮觀光業者這幾天的意見，針對0403災後政府救助建議案，希望政府比照2018年宜花東高屏國旅補助案，還有搭乘大眾運輸工具補助，鼓勵旅行社帶團團體旅遊每人每晚補助等；協助企業以最短時間（2-3週）取得紓困方案中週轉金並能提供10成足額擔保，天災造成企業資金週轉不靈而退票，金融單位可協助消除退票註記，比照疫情政策透過銀行借貸給旅館業者勞工薪資貸款。

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另外，地方政府災後重建經費拮据，中央應實質補貼花蓮縣內旅館業者地價稅及房屋稅1年，並停止課徵旅館業營業稅、營所稅1年，觀光局提出國旅卡在花蓮旅宿業消費可享優於現行規定的辦法或一定額度內必須在花蓮縣內消費；也希望政府帶頭發起，邀請各縣市公家機關單位自強活動、觀摩活動至花蓮旅遊加碼補助，以實際行動支持災區振興花蓮觀光產業。

最後，由於蘇花公路、中橫公路目前仍不穩定，業者希望交通部應協調台鐵加開北花來回觀光專列解決團體、散客來花蓮車票問題，並由花蓮業者推派代表管理本專列訂票、座位分配等細則，以確認旅客真實入住花蓮合法旅宿業並取代現行台鐵訂票團體2個月、散客14天的規定。

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