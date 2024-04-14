金門贈小三通首航船班「太武輪」 饒慶鈴：對綠島是救命船

金門縣長陳福海（左二）率副縣長李文良（左一）代表將「太武輪」船舶證書交給台東縣長饒慶鈴（右二）、綠島鄉長謝賢裕（右一）。（記者吳正庭攝）

2024/04/14 13:43

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長陳福海今天代表將已經除役的「太武輪」贈送給台東縣政府，代表接受的縣長饒慶鈴說，這艘船對於同樣是離島的綠島鄉民很重要，是「救命的一艘船」；綠島鄉鄉長謝賢裕說，綠島擁有公船看似一小步，卻走了至少20年。

1997年建造的太武輪，是為改善當時還是離島的烈嶼鄉（小金門）與金門本島間的交通，2001年更曾擔負金門、廈門小三通首航歷史任務，2022年10月金門大橋通車，小金門不再是離島，搭乘渡輪的人驟減，太武輪功成身退，2023年7月11日除役。

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陳福海說，太武輪在金門完成階段性的任務，也牽起了金門與台東這條善緣，相信對於發展觀光都極為重視的兩縣，未來還有很長的合作空間。

饒慶鈴說，太武輪將交由綠島鄉公所做妥善的規畫與管理，這艘公船將扮演民間客輪可能沒辦法執行的業務，例如重要時刻，天候不佳飛機取消，有離島居民要後送，將交由綠島鄉公所賦予這艘公船重要的公共責任；還有像是颱風期間，或是需要運送重要的民生物資，這艘公船對於綠島鄉民的重要性，是救命的1艘船。

饒慶鈴說，為了感謝縣府關懷台東離島交通的愛心，台東縣府也準備了「台灣最好的米」，也就是今年初才得獎的台東池上鄉生產的新米。她說，這些愛心米將透過金門縣政府轉送給社福單位，太武輪在承接的愛心，將會由金門海域延伸到太平洋，讓台東縣和綠島鄉都能感受到這分心意。

金門縣政府表示，縣府將已退役的太武輪贈予台東縣綠島鄉公所延續使用，由縣長陳福海致贈以太武輪意象設計的陶瓷禮品，台東縣長饒慶鈴縣長回贈當地產出的優質池上米，提供金門縣社福團體膳食；未來兩縣將延續及分享資源，共創彼此的觀光與情誼。

金門縣長陳福海（右二）陪同台東縣長饒慶鈴（右一）到「大同之家」，院內長輩說饒慶鈴「比照片上還漂亮」，讓饒也笑得合不攏嘴。（記者吳正庭攝）

台東縣政府送給金門愛心米，是今年才得獎的台東池上米，金門縣長陳福海（右一）在到場檢視縣府送給台東的太武輪船舶證。（記者吳正庭攝）

台東縣長饒慶鈴（左二）率綠島鄉長謝賢裕（左一）送給金門池上米，金門縣長陳福海（右二）率曾經離島的烈嶼鄉長洪若珊（右一）代表接受。（記者吳正庭攝）

台東縣長饒慶鈴（左五）率縣府團隊送愛心米到金門大同之家，金門縣長陳福海（右六）也率團隊迎接。（記者吳正庭攝）

曾擔任大金門與小金門間交通運輸任務的太武輪。（金門縣政府提供）

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