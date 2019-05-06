因SARS定情！ 護理師夫妻檔靠「隔離」促成佳話

2019-05-06 20:58

〔記者林惠琴／台北報導〕5月12日是國際護師節，一起走過護理工作17年的一對護理師李侑達、邱詩書是大學同學，卻直到入行後因為SARS疫情而定情，現在2人育有3寶，幸福美滿，成了一段佳話。在台北榮總的護理家族，包含兩代護理人、夫妻、兄弟姐妹等共計104對，是全國之最！

李侑達、邱詩書是台北醫學大學的同學，但當時兩人只是朋友，直到進入北榮工作、遇上SARS疫情，感情開始升溫。邱詩書說，在SARS期間，自己被調到專責病房，結果有同事發燒，必須配合自主隔離7天，內心有些不安，也有點不曉得要如何度過。

「一定要照顧一下！」李侑達笑說，2人在進入北榮工作後，會互相交流工作的事項，當老婆被隔離時，不只打電話關心，也送筆電、租DVD幫忙她打發時間，並鼓勵與打氣，終於成功抱得美人歸。

邱詩書說，男生當護理師很細心、很貼心，就認定他了，婚後生了3個孩子，兩人工作相同，能夠理解臨床面對重症病人與病情瞬息萬變的壓力，持續互相支持與體諒，直呼老公就是「神隊友」！

不只夫妻檔，北榮也有護理姊弟檔，葉子安小時候因講話口齒不清到北榮做語言治療，眼中的「護士阿姨」好溫柔而嚮往這份工作，弟弟葉佳翰則是參加童軍團喜歡服務人群，加上時常聽姊姊分享有趣的臨床經驗，毅然決然跟隨姊姊的腳步當上白衣天使，也進入北榮服務。

另外，還有奉獻護理工作長達40年的退休護理長何海珠，女兒房克臻也受到她的影響，一起加入北榮護理的大家庭。

北榮護理部主任傅玲強調，根據台北市護理公會統計，北榮兩代護理人、夫妻、兄弟姐妹等共計104對，「護理家族」數量居全國第一，除了薪資、福利外，友善職場也是大家加入的原因。

為了持續強化友善職場，北榮正在規劃「護理關懷平台-N天使」導入AI人工智慧，建立溝通關懷平台，護理師可即時表達心情、想法，N天使會提供協助，幫忙抒發工作壓力。

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