基層護理師向賴清德反映過勞 盼像賴醫師一樣能寫書

2019-04-30 13:07

〔記者陳心瑜／新北報導〕前行政院長賴清德今天早上至淡水獨立書店「無論如河」，書店負責人、台灣基層護理產業工會理事梁秀眉向賴清德反映基層護理師人力不足、醫療法修法、醫院盈餘轉為補足人力等議題，盼賴清德若當上總統，能關注護理師過勞問題，更說許多護理師也希望像賴醫師一樣有時間寫作。賴清德說，未來應該有計畫、系統性地從制度面解決護理師過勞問題。

賴清德今天早上結束關渡宮參拜行程後，接著造訪4位護理師開的獨立書店「無論如河」，梁秀眉為賴清德介紹書店理念，更送上2份漫畫「醫院恐怖故事」以及「怡君─護理師職業災害事件」，盼醫師出身的賴清德能夠關注護理過勞議題。

賴清德說，護理人員很辛苦的原因，是因為制度沒有被檢討，人力不足是護理界常常出現的狀況，未來應該有計畫、系統性的從制度面解決，雖然無法一蹴可成，但必須設定目標、一步步地做，才能逐步改善。

不過，賴清德準備和梁秀眉坐下會談時，南鐵東移自救會發言人陳致曉突然打斷談話，高聲抗議台南市府強徵土地，賴清德無奈表示，全案已經進入司法，真相可以在法院好好討論，聽陳致曉表達訴求約10分鐘後，便離開書店。

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