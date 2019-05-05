台北醫院大火被訴 蔡英文：護理師不該背負無限責任

2019-05-05 20:39

〔記者蕭玗欣／台北報導〕衛福部台北醫院附設護理之家去年8月發生火警，兩名護理師被起訴。總統蔡英文今天出席南丁格爾獎頒獎典禮時表示，不應該讓護理人員背負無限的責任，已要求衛福部作為兩名護理師的後盾，提供協助，後續也要檢討制度衍生問題，讓護理師能專注在自己的責任，減輕不必要的負擔。

去年8月台北醫院護理之家凌晨發生大火，造成15人死亡，檢方認為潘姓代理護理長、陳姓護理師明知病房禁止攜帶電器，卻未要求家屬撤離，有照護及監督疏忽，依業務過失致死罪起訴。

蔡英文表示，很多護理師都關心台北醫院失火案件，有兩名護理師遭到起訴，大家都希望每個人被照顧、得到最好的服務，好的制度應該是讓每一個專業人員，做好專業內的事，而非背負無限的責任。

蔡英文表示，她已要求衛福部要做兩名護理師的後盾，全力提供協助，同時也要檢討相關制度是否出了問題，讓護理師專注在自己的責任，而減輕不必要的負擔，未來政府施政也會持續檢討改進，讓大家的工作環境更受保障。

蔡英文也說，政府這3年來一直在建構更方便、普及的健康照顧環境，除推動長照2.0，衛福部去年起也針對原鄉及離島推動十大行動計畫，強調在地醫療跟預防資源。

5月12日就是國際護理師節，蔡英文預祝在場護理人員快樂，也提及政府近年已改善護理執業環境，包括護病比納入醫院評鑑、連動健保支付、美玥公開及入法，以及建立職場匿名爭議通報平台制度等。去年底， 執業中的護理人員已有近17萬人，空缺率首度降到4.5% 。#

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