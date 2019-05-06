綿綿細雨罩全台 北部高溫跌到22度

2019-05-06 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕受南方雲系、鋒面接力影響，西半部及東北部地區雨勢逐漸明顯，未來幾天都將是多雨的天氣型態。天氣風險管理公司總經理彭啟明今上午在臉書指出，這波變化比前兩天預期還來得早，今天全台灣都有下雨機會，且今明兩天北部溫度稍降，高溫只剩22-24度，中南部也跌到24-27度。

彭啟明今上午在臉書指出，今天是24節氣中的立夏，隨著南方水氣接近，西南風潮濕的水氣增強，加上從廣東福建東移的雲系，今天全台灣都有下雨機會，要發展較強的中小尺度的對流系統機會不高，但仍有機會出現較局部的雨勢。

彭啟明說，這波變化比前兩天預期還來得早，今天全台灣都有下雨機會，多數區域是綿綿細雨。

彭啟明也指出，隨著北方新的高壓往南方移動，台灣附近的東北風會增強，預期今明兩天，台灣附近沿海，東北風和西南風交會的鋒面風切線會很明顯。北部溫度今明兩天也會稍降，高溫只剩22-24度，中南部則跌到24-27度，屬於濕濕涼涼的類型。由於週三可能又有新的鋒面在台灣附近建立，週四、五受到鋒面通過，天氣仍不穩定，可能到週末才會轉好。

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