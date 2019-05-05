考場附近放鞭炮 這裡的統測延長考試時間

2019-05-05 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕108學年度四技二專二技統一入學測驗（簡稱統測）於今（5日）下午結束，其中立人高中因附近宮廟燃放鞭炮，因此延長作答20分鐘，而鳳山商工則因水管破裂影響考生，也延長作答20分鐘，原則上影響考生多久，就會延長多久的考試時間。

持續兩天的統測於今日結束，技專校院入學測驗中心表示，考生共11萬8165人，四技二專各節缺考率約為5.48至6.58％，二技約為4.16至5.43％。考生違規事件有3百多件，包含攜帶手機入場、未帶准考證與攜帶其他物品入場等，但是並無嚴重舞弊情形發生。

綜合媒體報導，昨日第一天的考試，雲林虎尾科大考場跳電1分鐘，今日台中立人高中附近因宮廟辦理活動燃放鞭炮，因此延長受影響的考生作答時間20分鐘，而高雄鳳山商工因中央空調水管破裂，積水流進試場，考生須搬移座位，所以延長考試時間20分鐘。

測驗中心表示，明日下午5點將公告試題參考答案，5/23寄發成績單。當發生影響學生作答情形時，以「影響多久就延長考試時間多久」為原則處理，不會有額外的加分機制。

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