收手機關臉書不發IG 中壢高商考生祈願「統測包高中」

2019-03-25 22:57

〔記者李容萍／桃園報導〕四技二專統一入學測驗（簡稱統測）將於5月4日、5日登場，國立中壢高商延續傳統，為高三考生舉辦「統測包高中」祈福系列活動，由校長蘇鴻銘率家長會長戚俊良、班導師陪考生準備象徵聰明、勤學、好彩頭的青蔥、芹菜、蘿蔔、包子、糕、粽等祈福供品到學校附近的土地公廟祈福，宣誓收起手機關閉臉書、不發IG以求高中，還在校園櫻花樹下設置「祈願亭」，考生一一掛上祈願卡，內容五花八門。

宣誓內容為「皇天在上，后土在下，我○○○參加108年統一入學測驗，為求理想成績，我必當用盡洪荒之力好好準備，收起手機、關閉FB、不發IG，祈求上蒼考試當天，天氣晴、心情好、考試順，題目簡單、每猜必對！若有違誓言，願意接受買到機王、手機當機、帳號被盜之處罰，絕無怨言。」不少學生覺得誓詞內容有決心，也有創意。

祈願亭上也繫著考生們滿滿的期許，「會的都寫對！不會的都猜對！沒寫的都送分！」「統測當天運氣開外掛XD，統測六十五級分！」「吃肉包、吃肉粽、包我猜題全都中」等，以及「奮戰了300多天，就是為了我們的美好明天」等，讓人看了莞爾。

蘇鴻銘表示，為使高三考生專心準備統測，學校貼心幫各班購置手機集中收納袋，希望在這段非常時期，高三考生能心無旁鶩，努力衝刺。

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