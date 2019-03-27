技專統測准考證今寄發 11萬多人報考

2019-03-27 18:19

〔記者林曉雲／台北報導〕108學年度統一入學測驗准考證今天寄發，財團法人技專校院入學測驗中心執行長林尚平表示，總計今年四技二專有11萬690人報考，二技有7475人報考，四技二專較去年減少5448人，二技較去年減少949人。

今年循例各試場全面開放使用冷氣，申請「非冷氣試場」應試的考生，測驗中心亦依考生之申請安排試場，林尚平提醒，考生不得以任何理由變更試場，因冷氣開放係屬服務措施，技專校院入學測驗中心和各考區已竭盡全力做好事前的準備，若考試進行當中臨時發生冷氣無法使用，例如設備故障等，將開啟門窗或風扇，繼續考試，考生不得要求更換試場、加分或延長考試時間等，請考生和考生家長給予支持與諒解，相關注意事項請至測驗中心網站所公告之「給考生和家長公開信」。

此外，四技二專學校集體報名考生准考證將以包裹寄到各校外，其餘考生則以掛號方式寄送至通訊地址，若於4月2日前仍未收到准考證，學校集體報名者請洽代辦報名學校，其餘考生請電洽測驗中心05-5379000轉300、600。

准考證上載明考試地點、應試時間等相關資訊，4月24日起亦於測驗中心網站 公告考試地點等訊息，詳細「試場平面圖」及「試場分配表」將於考（分）區入口處公布，公布時間四技二專為5月4日上午8時，二技為5月4日下午2時，考生得藉以瞭解試場位置，諮詢服務電話號碼：05-5379000轉300或600。

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