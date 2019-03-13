減輕家裡負擔 高三女生棄繁星拚國立大學護理系

2019-03-13 21:23

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕今年大學個人申請下週報名，國立暨大附中高三生謝瑛琦，因家境不佳想減輕家長負擔，放棄繁星可上的私立大學護理系，也放棄個人申請，改拚四技二專統測，希望拚上國立台北護理大學護理系，減輕家裡負擔。校長張正彥說，輔導學生個申時，建議選填願時仍以「選系又選校」為優先，謝同學堪稱是另類實踐者。

暨大附中校長張正彥近日輔導學生選填繁星或個人申請時，發現有學生認為個人申請太麻煩，且不會做備審資料，正在積極提供協助時，校排前4%的謝瑛琦，不只放棄繁星管道可上的私立醫學大學護理系，且也放棄個人申請管道，將以一般高中生身分，去考為高中職學生而設的統測。

謝瑛琦很堅持自己的「另類選擇」，她說，自己出自單親家庭，知道家境不好，唸私立大學的學費和生活費，對家裡是一個沈重負擔，現選定國立台北護理大學護理系為目標，而自己做過統測模擬考，分數很接近該大學的錄取分數，只要全力拚兩個月，相信可達成目標。

校長張正彥說，謝瑛琦很有自己的想法，而且是貫徹校長跟學生建議的「選系又選校為優先」的意見，雖然要準備統測的方向不太一樣，但相信以她的拚勁和鬥志，一定可以考上她要的校系。

張正彥也說，除謝瑛琦同學之外，其他高三生下週就要個人申請報名，這個禮拜要做最後的檢查，而自己輔導學生多年所得的經驗，學生在個人申請填志願時，校、系都是自己喜歡的最好，若校系無法「配對成功」，再退而求其次「選系不選校」。

不過，個人申請管道雖可填6個一般大學校系，以及5個科技大學校系，機會看似很多，不少學生以為都有達到這些校系門檻一定「穩上，卻忽略競爭很激烈，因此建議先參考理想校系去年第一關錄取的分數，以免高估自己的能力，連第一關都沒辦法通過。

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