罕見獅虎9歲了 「阿彪」擔任大使求認養

2019-05-05 21:33

〔記者邱芷柔／屏東報導〕由公獅和母虎雜交生下的「阿彪」，因為異種雜交導致基因缺陷，終生為脊椎變形所苦，長期照顧阿彪的屏東科技大學保育類野生動物收容中心，在阿彪即將迎接9歲生日之際，擬定了認養計畫，透過阿彪提醒著人性的貪婪，同時希望在艱難的保育照養環境中，邀集眾力，讓跟阿彪一樣的動物們擁有更好的生活品質。

收容中心在臉書貼出阿彪的照片並發文表示，「長期收容需要的醫療、照養資源不是一筆小數字，而在保育的大環境越來越艱辛的年頭，沒有比這個關鍵時刻更需要全民的協助了！」希望透過大眾捐款「認養」，協助收容中心提供動物們更完善的照養環境。

收容中心表示，阿彪2010年出生，是農場業者為了噱頭，讓非洲公獅與母孟加拉虎同籠交配，當時繁殖了3隻獅虎，其中1隻出生就夭折，另兩隻因違反「野生動物保育法」被農委會沒入後送到中心收容，其中1隻在收容1周後因身體虛弱死亡，僅存的「阿彪」則長年受痛苦磨難，阿彪體型比正常獅子、老虎大，一出生脊椎就呈S型彎曲，尾巴不僅變形還缺少數節尾骨，左後腳膝蓋無法彎曲，移動時只能靠3隻腳支撐。

屏科大野生動物保育所教授裴家騏說，很多紅毛猩猩、馬來熊、蘇卡達象龜等外來種，因被走私棄養或沒入而來到收容中心，台灣早年非法走私、國際保育惡名昭彰，經多年努力翻轉成為國際保育的模範生，甚至有能力協助他國進行保育、防止走私等工作，但近10年預算不斷縮減，保育環境每況愈下。

裴家騏說，中心有95%的經費來自林務局，近10年預算少了3至5成，目前中心僅有2名獸醫、2名獸醫助理及17名照養員，必須照養1500隻動物，為了堅守照養品質，有限的資源幾乎都用在動物的醫療及日常飲食、環境整理上，人力成本、照養環境升級被犧牲，連帶出現人員流動率高、專才培訓及保育工作推行不易等情形，這次透過認養計畫期待大家共同努力，提升整體環境，也讓更多人關注非法走私與保育等議題。

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