南安小黑熊BUNI野放成功！搭直升機返棲地卓溪山區

2019-04-30 12:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年7月在花蓮南安瀑布旁台30線省道「趴趴造」，找不到黑熊媽媽的南安小熊妹BUNI，在農委會特生中心低海拔試驗站生活9個月後，今天一早小熊妹在屏科大黃美秀老師、林務局花蓮林管處技士朱何宗及黑熊保育協會2名獸醫觀護下，搭上空勤總隊的黑鷹直升機飛往花蓮卓溪鄉山區的野外棲地野放。

台灣黑熊保育協會、林務局事先請部落青年成立的卓溪部落巡護隊，找尋適合的小黑熊野放地點，經林務局、黑熊保育協會及部落多次開會討論後，決定在今天執行野放工作。

林務局表示，在野放前先由地面部落在前天28日一早，在八通關越嶺道南安步道口集結，由卓清村長何成忠舉辦布農族祈福儀式後，出發前往野放地點進行場地整備。

今天清晨，南安小黑熊在獸醫的全程觀護下，已由獸醫麻醉的小黑熊，被安置在綠色迷彩的運輸籠中，上午6點32分由現場人員迅速快跑，把小熊搬上直升機，在小黑熊從上直升機一直飛到中央山脈深處野放地點的40分鐘時間，小熊狀況順利。

林務局表示，小黑熊在今天上午7點13分抵達卓溪鄉深山的野外棲地野放，小熊的耳朵已掛上耳標，以及「具有延展性設計」的衛星發報頸圈。現場也留下6名專業人員持續觀察小熊在野外的行為是否可適應，將持續監測、判定沒有異狀後，人員才會撤離。

屏東科技大學黃美秀團隊、台灣黑熊保育協會在小熊身上掛的衛星發報頸圈，將定時接收衛星訊息，掌握小熊活動的範圍及狀況，預計將實施一年的監測追蹤；林務局保育組長夏榮生說，頸圈具有「彈性的牛皮」可以因應小熊的成長，頸圈也跟著擴大。林務局表示，在此期間林管處、部落也會組隊伍持續巡護棲地，希望小熊到了野外「不要再碰到人」，回到大自然順利成長。

林務局表示，南安小熊的救援、野放過程，感謝相關政府單位、民間團體、學者、部落的共同合作努力。林務局也呼籲登山客，如在野外遇見小熊、或其他台灣黑熊，可透過「黑熊通報系統」通知林務局、台灣黑熊保育協會，盼外界「愛牠，就不要打擾牠」。

地面部隊上山前祈福

小熊於特生上直升機：

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