南安小黑熊BUNI野放成功！搭直升機返棲地卓溪山區

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年7月在花蓮南安瀑布旁台30線省道「趴趴造」，找不到黑熊媽媽的南安小熊妹BUNI，在農委會特生中心低海拔試驗站生活9個月後，今天一早小熊妹在屏科大黃美秀老師、林務局花蓮林管處技士朱何宗及黑熊保育協會2名獸醫觀護下，搭上空勤總隊的黑鷹直升機飛往花蓮卓溪鄉山區的野外棲地野放。
台灣黑熊保育協會、林務局事先請部落青年成立的卓溪部落巡護隊，找尋適合的小黑熊野放地點，經林務局、黑熊保育協會及部落多次開會討論後，決定在今天執行野放工作。
林務局表示，在野放前先由地面部落在前天28日一早，在八通關越嶺道南安步道口集結，由卓清村長何成忠舉辦布農族祈福儀式後，出發前往野放地點進行場地整備。
今天清晨，南安小黑熊在獸醫的全程觀護下，已由獸醫麻醉的小黑熊，被安置在綠色迷彩的運輸籠中，上午6點32分由現場人員迅速快跑，把小熊搬上直升機，在小黑熊從上直升機一直飛到中央山脈深處野放地點的40分鐘時間，小熊狀況順利。
林務局表示，小黑熊在今天上午7點13分抵達卓溪鄉深山的野外棲地野放，小熊的耳朵已掛上耳標，以及「具有延展性設計」的衛星發報頸圈。現場也留下6名專業人員持續觀察小熊在野外的行為是否可適應，將持續監測、判定沒有異狀後，人員才會撤離。
屏東科技大學黃美秀團隊、台灣黑熊保育協會在小熊身上掛的衛星發報頸圈，將定時接收衛星訊息，掌握小熊活動的範圍及狀況，預計將實施一年的監測追蹤；林務局保育組長夏榮生說，頸圈具有「彈性的牛皮」可以因應小熊的成長，頸圈也跟著擴大。林務局表示，在此期間林管處、部落也會組隊伍持續巡護棲地，希望小熊到了野外「不要再碰到人」，回到大自然順利成長。
林務局表示，南安小熊的救援、野放過程，感謝相關政府單位、民間團體、學者、部落的共同合作努力。林務局也呼籲登山客，如在野外遇見小熊、或其他台灣黑熊，可透過「黑熊通報系統」通知林務局、台灣黑熊保育協會，盼外界「愛牠，就不要打擾牠」。
地面部隊上山前祈福
小熊於特生上直升機：
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工作人員將安置在綠色運輸鐵籠的南安小黑熊，徒手搬運送上直升機。（林務局提供）
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年僅1歲多的小黑熊目前還在發育，研究團隊強調，給小熊配戴的衛星發報頸圈具有「延展性」。（林務局提供）
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台灣黑熊保育協會特別準備的小黑熊運輸鐵籠，漆成迷彩色、也有小黑熊的剪影圖案，籠子上也有孔洞方便獸醫進行觀察、透氣。（林務局提供）
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南安小黑熊妹妹已經一歲多，今天搭直升機野放花蓮山區，圖為牠在野訓場地用後腳站立的模樣。（台灣黑熊保育協會提供）
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南安小黑熊在台灣黑熊保育協會設置的野訓場地取食研究人員特別為牠準備的野花野果。（林務局提供）
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