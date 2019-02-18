比黑面琵鷺還珍貴 一級保育鳥諾氏鷸台南將軍度冬不想走

2019-02-18 21:18

〔記者楊金城／台南報導〕比黑面琵鷺還珍貴，瀕臨絕種的世界一級保育鳥諾氏鷸在將軍區鹽埕濕地度冬，成為鳥友追逐的焦點。這是連續第二年在將軍紀錄到諾氏鷸。

諾氏鷸主要分布於鄂霍次克海沿岸，調查全世界僅約600~1300隻，在世界自然保育聯盟紅皮書被列為「瀕危」等級，台灣為第一級瀕臨絕種的保育類野生動物。

鳥友黃三明說，這隻諾氏鷸在入冬後就出現在台61線西濱快速道路東側將軍鹽埕濕地，屬極珍貴稀有冬候鳥，至今都還未離開，第一次被目擊紀錄是在去年（2017~2018），一次來了2隻諾氏鷸，今年（2018~2019）是連續第二年紀錄，來了1隻，棲息地點都在台六十一線旁將軍濕地，諾氏鷸愛上將軍濕地，鳥友分享鳥訊爭相來拍鳥。

諾氏鷸又稱「小青腳鷸」，與青腳鷸的外形相似，主要特徵是嘴粗黑色、微上翹，喙基部闊大而厚實，色微黃，末端黑色，腳較短呈黃色，個體比青腳鷸稍矮，以魚、蝦、蟹、螺及小型無脊椎動物為食，混雜在鷸科候鳥族群時很難分辨。

黃三明說，諾氏鷸體長在30公分左右，只有在退潮低水位，牠在覓食時的距離夠近才易拍到鳥；黃三明來了很多次，才拍到諾氏鷸捕食小毛蟹的飛行照十分難得，讓他喜孜孜說值回票價。

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