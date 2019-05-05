新竹高中四學子獲AIT選拔勝出 今起訪美做音樂社區服務

2019-05-05 11:13

［記者洪美秀／新竹報導］新竹高中音樂班4名學生與武陵高中、台中二中及高雄中學共20人獲美國在台協會AIT選拔勝出，今天起飛往美國克里夫蘭展開為期兩週的青年音樂家音樂巡迴演奏服務，竹中校長李明昭說，這群高中生將用音樂及歌聲和社區服務，傳達台美40週年的友好關係，並以音樂做最佳國民外交。

由美國在台協會、美國教育與文化事務局青年計畫、世界學習與克里夫蘭國際事務協會籌畫的「AIT@40青年領導交流計畫」，主要透過音樂與社會活動培育美台青年領袖，更是美國在台協會首屆台灣高中生交換計畫，台灣高中生在美的學習、參訪與音樂社區服務，都由AIT支持贊助。

新竹高中獲選的四名音樂班學生有高二生邱旻頤、劉品怜及高一生張修輔、黃靖琳，他們4人都各有音樂專長，其中主修Tuba樂器的邱旻頤曾在新加坡住過，英文能力不錯，主修大提琴的劉品怜參加全國語文競賽屢獲獎次，而主修小提琴的台日混血生張修輔與小學住加拿大的黃靖琳語言表達能力都不錯，4人能在全台多所高中音樂班勝出，實力受肯定。

竹中音樂班老師包美玲說，會促成此次高中青年訪美音樂服務計畫的幕後推手是由台灣中學駐校藝術家教教授陳毓襄大力促成，有她的協助，才讓此次音樂服務計畫成行，明年5月，也會有5位美國學生到台灣回訪，此計畫是美國在台協會及台灣關係法40週年慶的系列活動。

包美玲說，台灣廿名青年學生將到美國克里夫蘭市參訪及進行音樂服務，除因有克里夫蘭交響樂團及搖滾樂名人堂博物館，更因此地離凱斯西儲大學克里夫蘭音樂學院，奧柏林音樂學院與鮑德溫華萊士學院不遠，將讓台灣學生有機會認識美國在地的音樂教育。

四個竹中音樂班學生對能獲選參與美國AIT音樂服務都覺很榮幸，他們除會演奏古典小品及奏鳴曲，也會演唱台灣民謠，如月亮代表我的心、望春風、雨夜花及客語天公落水、橄欖樹等民謠，期許用音樂演奏及歌聲做國民外交與社區服務，展現台灣的音樂教育成果。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/