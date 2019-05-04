民安國小百年校慶 侯友宜承諾耗資逾5億校舍改建計畫明年完工

2019-05-04 12:36

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市民安國小今天辦理百年校慶紀念活動，以「百年民安．璀璨新生」為主題，邀請市長侯友宜切下生日蛋糕、種下百年校慶紀念樹，並為百年校慶意象園區的喜鵲作品揭幕，他表示，去年由新北市政府編列5億多元的經費進行校舍改建計畫，盼同時能解決周邊停車問題，預計明年底可完工。

侯友宜指出，新莊區是歷史悠久兼具文化傳統的城市，民安國小近年來陸續完成校園建築的耐震補強及美化工程，去年由新北市政府編列5億4124萬元經費進行校舍改建計畫，規劃教學大樓、體育館、共構停車場等，工程預計明年底完工，提供學童優質安全的教學環境，並解決社區長久以來停車的問題。

民安國小現址自1919年創學，當時名為興直公學校西盛分教場，直到1961年才獨立改名。新北市政府教育局指出，民安國小為新北市體育重點學校，同時也是體委會重要的基層訓練站，過去培育許多運動員，包括棒球國手陳冠宇、陳禹勳，以及網球國手李亞軒等。

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