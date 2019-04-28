土庫後埔國小校慶 新北後埔國小也來

2019-04-28 13:48

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣土庫後埔國小今天舉辦60週年校慶園遊會暨社區聯合運動大會，新北後埔國小校長蕭美智也率隊前來參加並代表締結姊妹校，雲林縣府教育處長邱孝文等人到場見證，為地方再添一椿美事。

全國有兩所命名後埔的國小，今天兩校締結姐妹校，位在新北市板橋區的後埔國小由校長蕭美智聯袂家長會長曾育淵、教務主任邱文良，輔導主任張赦若到雲林，適逢土庫後埔國小創校一甲子，兩校城鄉交流蔚為盛事。

為迎接嘉賓，土庫後埔國小由中高年級表演有氧拳擊、低年級動動健康操、加上土庫鎮立幼兒園才藝表演、土庫國中國樂團、馬光國中管樂隊演奏，雲林縣議員林文彬、王鈺齊、土庫鎮長張榮麗都到場，校園熱鬧滾滾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/