新北市深坑國小120週年校慶 深坑祖孫三代同歡

2019-05-04 11:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市深坑國小今年120歲了！學校今天舉行盛大慶祝活動，以「走過雙甲子，再現深風華」為主題，結合校園、社區、跨區三級戶外教育課程，規劃一系列活動，包含炮子崙茶山古道健走、石媽祖古道、景美溪、新店溪和淡水河輕騎、踩街活動、食農教育等，讓孩子們以多元學習立足深坑、迎向未來。

深坑國小是深坑唯一的國小，大多數深坑人三代祖孫的母校，120周年校慶為地方大事，籌備會由深坑區農會兼校友會理事長高全定擔任主委，發動農會、校友會、家長會、地方里長和宮廟等熱烈捐款將近2百萬元，除辦理校慶系列活動，也製作校史列車、設立「家長會、校友會、志工隊、退休聯誼會」聯合辦公室，發表「深坑小遊俠」專書，將深坑百餘年歷史典故、校友故事及深坑特色完整收錄，讓學校與社區間的連結更加緊密，也為深坑國小創校120周年立下里程碑。

深坑國小校長郭雄軍說，學校今年舉辦畢業生戶外學習小論文比賽，在畢業典禮頒獎和發表，藉此深化孩子們對當地的了解，以及對自己家鄉的關懷，期待他們長大後知深坑、愛深坑、守護深坑，讓深坑老街、豆腐、古厝隨著景美溪源遠流長。

深坑國小近年榮獲新北市校務評鑑金質獎、教育部戶外教育飛揚學校金牌標竿獎、特色學校特優獎、教學卓越金質獎、校園活化金采獎、教學創新特優獎等獎項，顯示全校師長與家長、社區的齊心努力，邁向深坑國小下一個120 年。

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